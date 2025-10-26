Испанский ученый Марин рассказал, что видел колодец и трех проводников во время клинической смерти

Исследователь с образованием в области теоретической физики и биофизики Алекса Гомес Марин пережил клиническую смерть и поделился своими видениями. Он описал остановку сердца как путешествие по тоннелю, похожему на колодец, сообщил сайт MK.RU со ссылкой на Daily Mirror.

«Я в туннеле, который на самом деле является колодцем. Другими словами, я смотрю вверх, и там, наверху, находятся три фигуры», — рассказал ученый.

По его словам, в лучах золотого света появились три проводника, предложившие ему выбор между жизнью и переходом в другой мир. Мужчина решил вернуться к жизни, поскольку у него были маленькие дочери, о которых нужно заботиться. Исследователь подчеркнул, что опыт был «реальнее самой реальности».