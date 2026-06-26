Фенолог Любов спрогнозировал вторую «грибную волну» в нижегородских лесах в начале июля

Вторая «грибная волна» ожидается в нижегородских лесах в начале июня. Такой прогноз дал фенолог Михаил Любов в беседе с NewsNN .

По его словам, первая волна уже началась, но пока в большом количестве растут только неприхотливые лисички.

«А вот подберезовики, сыроежки и другие пойдут уже во вторую волну, но все будет зависеть от дождей», — отметил эксперт.

Фенолог подчеркнул, что для грибов самое главное — ливни, тепло и высокая влажность воздуха. Как только дождевая вода достигнет грибницы, укрытой в почве, из-под земли полезут грибы.