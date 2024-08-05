«Фекалии и кишечные инфекции». Туристы пожаловались на курорты Черного моря

Российские туристы пожаловались на фекалии и ротавирус на курортах Черного моря

Фото: РИА «Новости»

Российские туристы пожаловались на испорченный отдыха из-за вони, грязи, ротавируса и фекалий на курортах Черного моря, причем некоторые даже предложили на время закрыть пляжи. Об этом сообщило издание 93.ru.

Россияне, отдыхающие в Абхазии и Краснодарском крае, жалуются на сброс в море грязных сточных вод без должной очистки, недостаточную чистоту и антисанитарию на черноморском побережье.

По словам одного из туристов, в июле он вместе с детьми отдыхал в Адлере. Два дня поплавали, а остальное время болели. Он подтвердил, что пляжи в Адлере переполнены, а в море стекает какая-то вонючая жижа.

«Прилетели в Адлер 16 июля и слегли с этим ротавирусом через два дня, весь отпуск пропал. Скорые ездят с сиренами каждые пять минут. Канализация бежит прямо в море. В море плавает туалетная бумага», — написал другой пользователь.

В Абхазии ситуация не лучше. По словам одного из туристов, в море «из ржавой, дырявой трубы канализации» льются фекалии мимо очистных сооружений, сообщило издание NewsNN.

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