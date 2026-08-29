Фейковые объявления о семейных соцвыплатах распространились в интернете

Перед Днем знаний мошенники начали выманивать деньги россиян под предлогом комиссии за семейные выплаты. Об этом сообщили РИА «Новости» специалисты компаний RuStore и F6.

В интернете распространились фейковые объявления о социальных выплатах для семей с детьми. Для оформления несуществующей меры поддержки преступники просят подписаться на свои Telegram-каналы и боты либо внести комиссию.

Другая схема обмана заключается в том, что россиянам на сайтах бесплатных объявлений предлагают школьные принадлежности, технику и другие товары для детей по выгодной цене. Продавцы настаивают на оплате по ссылке, которая оказывается фишинговой.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что не только родители, но и учителя могут попасть в ловушку. Мошенники предлагают подтвердить список участников линейки или активировать аккаунт.