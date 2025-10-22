Фейк: заправки в Крыму остались без бензина

На Украине опубликовали сгенерированное ИИ фото о нехватке бензина в Крыму

В Сети распространили сообщения, что в Крыму на заправках нет бензина. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В украинских Telegram-каналах опубликовали снимок, якобы свидетельствующий об отсутствии топлива на АЗС Крыма. Авторы сообщений пытались выдать его как доказательство.

Правда

В ходе технического анализа стало известно, что реальное фото заправки доработали при помощи искусственного интеллекта. На это указал ряд признаков.

Например, на снимке можно увидеть разговорное слово «нету» вместо указания конкретной стоимости топлива. Подобную лексическую конструкцию не используют в официальных указателях.

Кроме того, нейросеть сильно исказила на указателях и другие надписи. Вместо «пассажиров» используется «пассамиры», а в слове «высадка» исковерканы буквы ы и а.

На настоящей фотографии с заправки четко видно табличку «Въезд», а на сгенерированной ИИ — лишь белый квадрат. Автомобили на фейковом снимке выглядят как бесформенная груда металла.

В данный момент в Крыму, несмотря на трудности с топливом, наблюдается положительная динамика. В конце прошлой недели суточный лимит по продаже бензина достиг 30 литров, реализацию топлива осуществляют на 130 АЗС. Местные власти отмечают, что бензин присутствует на крымском рынке в свободной продаже.

