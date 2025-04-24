Фейк: выданные в 20 и 45 лет паспорта станут недействительными

Заголовок о недействительности паспортов в 20 и 45 лет оказался манипуляцией

В соцсетях распространили сообщения, что паспорта, выданные в 20 и 45 лет, станут недействительными. Оказалось, что публикации носят манипулятивный характер.

Фейк

В социальной сети появился пост с заголовком «Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, будут недействительны — россиян ждет неприятный сюрприз» и ссылкой на сторонний ресурс.

Правда

Заголовок откровенно манипулятивный и провокационный. Ссылка ведет на свод правил, при которых паспорт становится недействительным.

По закону в 20 и 45 лет россияне должны менять паспорта. При этом старый документ действует еще 90 дней после дня рождения его обладателя.

Паспорт подлежит обязательной замене при смене личных данных, повреждении или утрате, а также если в нем найдутся ошибки или посторонние записи.

Таким образом, подобные заголовки вводят людей в заблуждение — либо из относительно безобидного желания накрутить просмотры, либо с гораздо более опасной целью: заманить пользователей на вредоносные сайты.

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