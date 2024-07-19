Фейк: в Ростове ищут родственников погибшего человека

Новость о поисках в Ростове родственников погибшего человека опровергли

В соцсетях появилась информация о том, что в Ростове якобы ищут родственников погибшего человека. Новость об этом недостоверна и является фейком.

Фейк

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что в Ростове ищут родственников человека, тело которого находится в одном из моргов. Публикации с таким содержанием неизвестные сопровождают фотографиями паспорта и пропиской.

Правда

На самом деле это очередной перепост фейка, которому уже шесть лет. Впервые данную информацию разместили в Сети в 2018 году. Уже тогда пользователи обратили внимание, что, несмотря на призыв помочь в поисках человека, никаких контактов в сообщении не указывали. Также в комментариях справедливо отмечали, что при наличии паспорта возможно сразу же выяснить местонахождение родственников и прописку человека.

В ходе расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что Мансур Халидов вместе с другом погиб в ДТП на автодороге Краснодар — Кропоткин 6 августа 2018 года. СМИ региона со ссылкой на данные МВД подтверждают произошедшее.

Таким образом, информация, что в Сети с помощью фото паспорта ищут родственников человека, тело которого находится в одном из моргов Ростова, недостоверна. В действительности это реэскалация фейка 2018 года. Тогда в результате серьезного ДТП на трассе Краснодар — Кропоткин было несколько погибших, и среди них оказался человек, паспорт которого мошенники до сих пор используют в фейковой рассылке.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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