Фейк: в России с 1 июня будут массово проверять пожилых водителей

В соцсетях распространились сообщения о том, что с начала лета сотрудники Госавтоинспекции планируют чаще останавливать водителей пенсионного возраста и проверять их самочувствие. Однако эта информация действительности не соответствует.

Авторы публикаций утверждали, что с 1 июня в России ужесточат контроль за возрастными автомобилистами. Сотрудники ГАИ будут чаще останавливать таких водителей для профилактических проверок, а при наличии определенных отметок в медкарте действие прав могут приостановить.

Правда

На деле распространявшиеся в Сети сообщения не нашли подтверждения.

«На информационных интернет-ресурсах сегодня опубликованы материалы, в которых утверждается, что с 1 июня сотрудники Госавтоинспекции якобы начнут в массовом порядке останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок. Данная новость не соответствует действительности», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Причиной для появления подобных заявлений, вероятно, стали изменения правил медосвидетельствования для водителей от 65 лет, которые начали действовать с 1 апреля 2026 года. Для этой возрастной группы ввели дополнительные обследования, в том числе проверку памяти, реакции, координации, слуха и внимания.

Однако эти меры затронули только медицинские комиссии при получении или продлении водительских удостоверений. На дорожные проверки их не распространяли. Сам возраст по-прежнему не может быть законным основанием для запрета на управление автомобилем.

Кроме того, с 1 марта 2027 года в России планируют запустить механизм автоматического аннулирования прав при выявлении медицинских противопоказаний. Однако эта норма также не имеет отношения к обсуждаемым массовым остановкам на дорогах.

