Фейк: в Москве появились камеры для съемки правонарушений пешеходов

В Сети стали появляться сообщения о том, что в Москве над светофорами якобы начали размещать камеры, которые фиксируют правонарушения пешеходов. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространились посты с видео, посвященном новым камерам. В ролике утверждалось, что устройства над светофорами могут использоваться для отслеживания нарушений правил дорожного движения пешеходами и выписывания им штрафов.

На видео автор остановил девушку, собиравшуюся перейти через проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет. Он показал россиянке устройство над светофором и заявил, что там находится камера.

Мужчина отметил, что происходящее на переходах записывают для анализа потоков. Он также задался вопросом, не станут ли в дальнейшем использовать эти камеры для того, чтобы штрафовать граждан.

Правда

В Центре организации дорожного движения опровергли информацию, что устройства фиксируют нарушения пешеходов и самокатчиков.

В организации в беседе с РБК объяснили, что черные боксы являются элементами светофоров с функцией видеоаналитики, они помогают анализировать транспортные и пешеходные потоки, а также работу перекрестков. Аналогичный комментарий от ЦОДД получило и агентство «Москва».

Умные светофоры появились в столице в октябре 2025 года. В первые недели они помогли ускорить прохождение перекрестков трамваями на 20%. Камеры распознают трамваи, пешеходов и машины.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что благодаря новейшим технологиям поездки на наземном городском транспорте в мегаполисе становятся еще комфортнее. Благодаря светофорам снижается число ДТП, а трамваи проезжают быстрее.

Это происходит за счет управления потоками транспорта. В ближайшие годы умными светофорами оснастят до 70% московских перекрестков.