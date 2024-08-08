Фейк: на Белгородскую область обрушится массированный ракетно-бомбовый удар

В Белгороде по радио якобы сообщили о воздушной тревоге и скором массированном ударе со стороны ВСУ. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В некоторых проукраинских Telegram-каналах распространился ролик с записанным в автомобиле радиоэфиром, во время которого объявляли о «массированном ракетно-бомбовом ударе в ближайшие 48 часов». В обращении голос по радио призвал жителей покинуть 30-километровую приграничную зону. Также автор сообщения утверждал, что украинские боевики атакуют места дислокации ВС РФ, которые якобы используют гражданские объекты как прикрытие.

Правда

На самом деле с помощью подобных роликов украинские ЦИПсО пытаются посеять панику среди российского населения. В глаза бросается тот факт, что видео с эфиром стали записывать очень вовремя — с началом сирены, которая означает сигнал системы ГО и ЧС «Внимание всем». Затем оператор видео регулирует громкость в автомобиле, но при этом вместе со звуком эфира тише становится и сирена. Это означает, что сигнал тревоги вклеили в запись, хотя сигнал «Внимание всем» передается с помощью уличной сети оборудования гражданской обороны.

Еще одним доказательством недостоверности ролика является и то, что к слушателям обратились как к жителям БНР, так называемой «Белгородской народной республики». Это напрямую указывает на украинский нарратив в сообщении.

На недостоверность обращения также указывает использование авторами роботизированной системы, которая монотонно начитала текст. Кроме того, запись снова заканчивается сиреной, хотя в официальных сообщениях от ГО и ЧС такого не бывает. Но самым главном свидетельством «фейковости» обращения является тот факт, что российские войска, в отличие от ВСУ, никогда не используют гражданскую инфраструктуру для прикрытия военной техники или объектов.

Создать такую видеозапись злоумышленники могли благодаря взлому радиостанции. На магнитоле видно частоту 104,7, на которой звучит «Comedy Radio Белгород». Эту радиостанцию хакеры уже взламывали в феврале 2023 года. Сотрудники ЦИПсО тогда передавали по радио сигналы о ложной воздушной тревоге и ракетной опасности, указал «Коммерсант».

Но ролик могли записать и без всякого взлома. Вполне вероятно, что кадры сняли не в Белгородской области, где частота 104,7 занята, а на самой Украине. Сделать это можно с помощью нехитрого приспособления — FM-трансмиттера, который на выбранной частоте передает нужную вам аудиоинформацию. Если это действительно так, то пользователь заранее знал, что именно сейчас будет идти по радио, и поэтому начал вести запись с началом сигнала воздушной тревоги.