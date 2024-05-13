Фейк: в Херсонской области возник дефицит продуктов | 360°

Общество 13 мая 2024, 18:53 Фейк: в Херсонской области возник дефицит продуктов Информация о нехватке продуктов в Херсонской области оказалась недостоверной Unsplash

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В Сети появились сообщения о проблемах с продуктами в Херсонской области. Авторы материалов отметили, что в регионе якобы фиксируется дефицит хлеба. Эта информация оказалась фейком.

Фейк

В качестве «доказательства» украинские Telegram-каналы приводили пост главы правительства Херсонской области Андрея Алексеенко о том, что регион наращивает производство хлеба. По мнению авторов пабликов, сообщение якобы указывало на дефицит продуктов в регионе.

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Правда

Алексеенко в своем Telegram-канале рассказал, что местные хлебозаводы пекут социальный хлеб в размере 20% от объема своего производства, и цена на этот продукт не может превышать 16 рублей за 450 граммов. В месяц производители в Херсонской области пекут не меньше одной тысячи тонн хлеба.

Глава регионального правительства подтвердил, что в двух из 14 районов пока нет местного производства, поэтому хлеб приходится завозить извне. По его словам, продукт при этом поступает во все населенные пункты.

Он добавил, что над вопросами завоза хлеба будут работать главы двух муниципалитетов, в которых нет хлебозаводов. Алексеенко также отметил, что социальный хлеб будут печь в каждом районе, и его наличие в магазинах будет контролироваться. Для этого глава правительства просил отправлять жалобы в специальный чат-бот в Telegram.

Проукраинские паблики и Telegram-каналы распространили данные, что в Херсонской области якобы наблюдаются перебои с продуктами, особенно с хлебом. В качестве аргумента авторы ссылались на пост главы правительства Херсонской области, который рассказывал о хлебном производстве, в том числе и субсидируемом государством. Авторы постов исказили слова Алексеенко и вбросили в Сеть откровенный фейк.

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