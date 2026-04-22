Фейк: в Госдуме предложили взимать 100 тысяч рублей за развод

Слух о повышении госпошлины за развод до 100 тысяч рублей опровергли

В Сети распространили информацию о том, что в Госдуме предложили взимать по 100 тысяч рублей с россиян при разводе и увеличить срок бракоразводного процесса до трех месяцев. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

В Госдуме якобы предложили повысить госпошлину за расторжение брака до 100 тысяч рублей, при этом увеличив срок процесса до трех месяцев и более.

Правда

На самом деле эти данные — лишь частное мнение депутата Виталия Милонова, которое не имеет законодательного оформления. В апреле 2025 года в интервью aif.ru он заявил, что срок для бракоразводного процесса нужно увеличить как минимум до трех месяцев, а госпошлину повысить до 100 тысяч рублей.

Законопроекта с такими поправками не существует. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина опровергла возможность такого значительного повышения пошлины.

«Тогда это еще больше повлияет на то, что у нас люди будут жить гражданским браком, опасаясь, что развод ударит по их кошельку», — заявила она.

Единственное реальное изменение Налогового кодекса произошло в 2025 году: госпошлину за расторжение брака повысили с 650 рублей до пяти тысяч.

При этом на форуме «Малая родина — сила России» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против упрощенной процедуры развода, приведя в пример Францию и Великобританию, где этот процесс занимает минимум два года.

Милонов поддержал ее позицию, пояснив, что речь шла о длительной процедуре медиации. Он также согласился с идеей пересмотра процесса развода через «Госуслуги» и предложил его усложнить.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.