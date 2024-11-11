Фейк: в Брянске начали производство «альтернативного сливочного масла»

Сообщение о производстве масла из других видов молока в Брянске опровергли

В интернете появились сообщения об «альтернативном сливочном масле», которое якобы начали производить в Брянске на фоне дефицита этого продукта. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В интернете появился пост со ссылкой якобы на пресс-службу Брянского молочного комбината, в котором говорится, что на заводе начали производство сливочного масла из молока собак, кошек, свиней, лошадей и других животных. Также такое «альтернативное масло» якобы поставляется из Белоруссии и стран Глобального Юга.

Правда

Пресс-служба предприятия официально опровергла эти данные Она сообщила, что сайт компании взломали, все масло на заводе делают только из сливок на коровьем молоке, а дефицита сырья нет.

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