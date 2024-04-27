Фейк: туристы перестали ездить в Крым | 360°

Общество 27 апреля 2024, 15:01 Фейк: туристы перестали ездить в Крым Информацию об отказе туристов ездить в Крым из-за СВО опровергли РИА «Новости»

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В некоторых проукраинских Telegram-каналах появилась информация, что туристы якобы перестали ездить в Крым на отдых на фоне проведения специальной операции. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В ряде проукраинских пабликов и Telegram-каналов появились слухи, чтобы туристы в 2024 году не поедут в Крым из-за близости региона к зоне проведения специальной операции. В качестве доказательства авторы публикаций привели фотографии пустых крымских пляжей.

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Правда

На самом деле, эти заявления не отражают действительность. В 2024 году количество туристов в Крыму увеличилось, по сравнению с прошлым годом. Туроператоры зафиксировали возросший интерес к летнему отдыху во всех южных регионах страны, но для Крыма он составляет рекордные 70%.

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявлял, что средний уровень бронирования на май у санаториев составляет 55%, гостиниц — более 40%. Средний уровень бронирования на лето санаториев превышает 60%, гостиниц — более 45%.

«Некоторые средства размещения, обладающие хорошо развитой курортной и туристической инфраструктурой, загружены уже на майские праздники до 100%», — рассказал он.

Однако в настоящее время идут дожди, из-за чего именно пляжный отдых не пользуется популярностью у отдыхающих.

Таким образом, информация об отказе туристов ездить в Крым из-за СВО является недостоверной. Интерес к отдыху в регионе возрос многократно, бронирование происходит как на майские праздники, так и на летний и другие сезоны. Некоторые пляжи не заняты по причине дождливой погоды.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.