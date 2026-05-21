Фейк: российских пенсионеров принудительно вернут на работу

Слова Решетникова о поддержке кадров выдали за принуждение пенсионеров к труду

Министр экономического развития России Максим Решетников потребовал от пенсионеров освоить новые профессии и выйти на работу. Так ряд авторов телеграм-каналов трактовали заявление главы ведомства о государственной программе поддержки занятости.

Фейк

Работодатели обеспечат потенциальным кандидатам переобучение, а также предложат неполный рабочий день, гибкий график и возможность удаленной работы.

Министерство экономического развития выступило с идеей принудить пенсионеров и молодежь заполнить свободные вакансии, возникшие из-за дефицита кадров.

Правда

Основанием для вброса стало заявление министра экономического развития Максима Решетникова в интервью РБК, в котором он рассказывал о мерах поддержки занятости и рынка.

По его словам, в производстве, сельском хозяйстве, медицине и других сферах возник дефицит квалифицированных специалистов.

Министр подчеркнул, что при желании закончившие трудовую деятельность россияне могут вернуться в профессию или освоить новую специальность в рамках государственных программ поддержки занятости, направленных на расширение занятости и повышение квалификации.

Федеральный проект «Активные меры содействия занятости» в составе нацпроекта «Кадры» предоставляет бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для отдельных категорий граждан, включая россиян предпенсионного возраста.

Выбрать новую профессию можно из специального списка, который составляют регионы. Среди доступных специальностей: аналитик данных, специалист по закупкам, программист, специалист по защите информации, веб-дизайнер, специалист по искусственному интеллекту, а также охрана труда.

Министерство экономического развития не принуждало пенсионеров возвращаться на работу, если они не хотят.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.