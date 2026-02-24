Фейк: россиянкам откажут в льготах за отсутствие в регистре беременных

Слух об отказе в льготах за отсутствие в регистре беременных оказался неправдой

В Сети появилась информация, что россиянкам откажут в льготах, если они не встанут на учет в регистре беременных. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Некоторые паблики и каналы сообщили, что женщинам нужно срочно регистрироваться в регистре до 12 недель. Якобы если этого не сделать или опоздать с внесением данных, то можно лишиться права на льготы и помощь от государства.

Правда

С 1 марта в России действительно вступит в силу постановление правительства о запуске федерального регистра лиц с отдельными заболеваниями и состояниями. Беременность входит в этот перечень как одно из состояний, наряду с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

По официальным данным, новая система является частью Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова уточняла, что речь идет о современной цифровой системе мониторинга.

«В регистр включат данные о беременных, вставших на учет до 12 недель, сведения о наличии сопутствующих заболеваний, о критических акушерских состояниях, об исходах беременности, а также информация о детях, у которых возникли отдельные состояния в перинатальный период, и о врожденных аномалиях, диагностированных после рождения», — объяснила она.

Депутат добавила, что цель создания регистра напрямую связана с демографической политикой России, направленной на увеличение рождаемости. Формирование единой базы позволит получать объективную статистику о числе беременных, состоянии здоровья матерей и новорожденных.

Регистр не является инструментом для назначения или отмены льгот. В постановлении правительства нет слов о том, что данные регистра начнут использоваться для решения вопросов о предоставлении или лишении государственной поддержки. Выплаты и льготы беременным и семьям с детьми регулируют отдельное законодательство, они не зависят от наличия записи в этом статистическом реестре.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.