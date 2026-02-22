Реестр беременных запустят в России с 1 марта

Весной в России начнет работать регистр с данными о беременных. Ресурс будет содержать информацию о постановке на учет, наличии критических состояний, выявлении аномалий у новорожденного, сообщил ТАСС .

В регистр внесут данные о пациентках, которые получают медпомощь по профилю «акушерство и гинекология». В нем можно будет узнать о сроке беременности, использовании вспомогательных репродуктивных технологий, наличии критических акушерских состояний.

Также в ресурсе сохранят информацию о ребенке: дате и время рождения, поле, длине и массе тела, баллах по шкале Апгар.

Ранее врач Ольга Горская дала несколько рекомендаций женщинам, которые в первый раз планируют посетить специалиста по репродуктологии. Она посоветовала собрать перед визитом в клинику выписки после операций, результаты УЗИ органов малого таза, данные о гормонах и инфекциях и другие документы.