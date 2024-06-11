Фейк: новое приложение Т-Банка появилось в AppStore

В App Store появилось новое приложение с названием «Тинькофф Планировщик покупок!», которое якобы принадлежит Т-Банку. Информация об этом не соответствует действительности.

Фейк

В официальном магазине приложений компании Apple появилось приложение «Тинькофф Планировщик покупок». Приложение выполнено в цветах Т-Банка (Тинькофф-банка до 5 июня 2024 года) и имитирует официальные приложения организации.

Правда

Приложение является фейковым. В графе разработчик указан некто Nguyen Thi Hong Van. У этого разработчика в AppStrore только одно приложение.

В «Тинькофф Планировщике покупок» предлагается пополнить депозит букмекерской конторы, получить заем или кредит наличными, оформить банковскую карту и другие услуги.

Еще один момент, который указывает на фейковость приложения, заключается в том, что с 2023 года, после того, как Тинькофф Банк попал под санкции, приложения финорганизации из официальных магазинов приложений Apple и Google были удалены.

Сотрудники российской финансовой платформы онлайн-сервисов «Банки.ру» получили комментарий Т-Банка, где им подтвердили, что приложение в AppStore фейковое.

Таким образом, не стоит скачивать приложение «Тинькофф Планировщик покупок» в AppStore, так как оно выдает себя за официальное приложение банка, который произвел ребрендинг почти неделю назад. Все приложения Т-Банка уже обновились, еще и поэтому не стоит скачивать «устаревшее» приложение.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.