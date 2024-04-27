Фейк: мужчина в Крыму погиб из-за нехватки препарата от диабета | 360°

Общество 27 апреля 2024, 12:17 Фейк: мужчина в Крыму погиб из-за нехватки препарата от диабета Появился фейк о погибшем из-за нехватки препарата от диабета мужчине в Крыму РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах начала вируситься информация о якобы погибшем из-за нехватки препаратов от диабета мужчине в Крыму. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

Ряд Telegam-каналов опубликовал данные о якобы погибшем жителе Крыма Александре Г., который умер из-за нехватки препарата от диабета. Авторы публикаций заверили, что мужчине заменили изначальное лекарство на аналог, который отсутствовал в регионе. Спустя 10 дней состояние крымчанина ухудшилось, его госпитализировали, и он умер в конце февраля.

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Правда

В Минздраве по Крыму опровергли сведения о смерти пациента в регионе в связи с аналоговой заменой инсулина.

«Ни к одной из медицинских организаций республики пациента с указанными данными не прикрепляли. Описанные в публикации факты не соответствуют действительности», — отметили в ведомстве.

Также выяснилось, что на фотографии якобы умершего от нехватки лекарств на самом деле рядовой отдельной мотострелковой бригады Андрей Жиганов из Саратовской области, он погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

Таким образом, информация о якобы погибшем из-за нехватки лекарств от диабета жителе Крыма Александре Г. является недостоверной. Минздрав Республики Крым опроверг данную информацию и объяснил, что такого пациента не регистрировали в медицинских организациях региона. Кроме того, фотография принадлежит бойцу из Саратовской области, который погиб в зоне СВО.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.