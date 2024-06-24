Фейк: мусульмане Саратова требуют организовать «халяльную набережную»

Требование мусульман из Саратова сделать «халяльную набережную» опровергли

Фото: РИА «Новости»

Мусульмане, которые живут в Саратове, якобы требуют от городских властей передать им набережную под стандарт «халяль». Информация об этом недостоверна и является фейком.

Фейк

В интернете распространилась информация, что мусульмане из Саратова, которые переехали из Дагестана, будто бы требуют от местных властей отдать им часть набережной под стандарт «халяль». Это значит, что в этой части общественного пространства не смогут находиться люди, одетые не по нормам ислама.

Публикацию подали как обращение переселенцев из Дербента к главе Октябрьского района Саратова Игорю Молчанову. Обращение якобы разместили в чате обсуждения в Telegram под постом главы района с просьбой задавать вопросы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правда

Сейчас такого сообщения в чате нет, однако известно, что сообщение в комментариях опубликовали от имени некой Мадины Хаджиевой. Для этого сообщения аккаунт переименовывали за некоторое время до публикации, и сейчас он снова сменил название — теперь на «Рапа Рапа». На аватарке аккаунта изображен Алексей Арестович* на фоне российского флага.

Тем не менее информацию о просьбе сделать «халяльную» набережную подхватили националистические Telegram-каналы, которые осознанно или неосознанно разжигают межнациональную и межконфессиональную вражду в России.

Президент Владимир Путин неоднократно указывал на важность сохранения мира в многонациональном и многоконфессиональном российском обществе. Глава государства называл многообразие конкурентным преимуществом страны, которое нужно беречь.

Информация, что в Саратове переселенцы из Дагестана просят часть набережной подвести под нормы шариата, является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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