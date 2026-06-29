Фейк: москвичей направили в «Макс» для оформления загранпаспортов

Некоторые СМИ и владельцы телеграм-каналов сообщили, что прием заявлений на получение загранпаспорта для москвичей доступен только в мессенджере «Макс». Эту информацию опровергли в пресс-службе столичных МФЦ.

Фейк

Процедура оформления загранпаспортов для москвичей теперь доступна только через мессенджер «Макс». Горожанам необходимо получить QR-код в чат-боте столичных центров «Мои документы», чтобы определить дату и время подачи документов. Такая информация появилась в ряде СМИ и телеграм-канале «Москва 2026» .

Правда

В пресс-службе московских центров госуслуг «Мои документы» опровергли сообщения, что подать заявление на получение загранпаспорта можно только через мессенджер «Макс».

Информацию назвали не соответствующей действительности и подчеркнули, что у горожан есть несколько путей подачи документов.

В частности, москвичи могут подать заявление через портал госуслуг, после чего оформить запись в подразделение МВД для фотографирования и сдачи отпечатков пальцев.

В чат-боте «Мои документы» в «Максе» можно выбрать дату и время личного визита в МФЦ и использования криптокабины для сдачи отпечатков пальцев и фотографирования на выездной документ.

Если времени ждать нет, то пятилетние загранпаспорта сейчас оформят без очереди в любом удобном для горожан центре «Мои документы». Для этого достаточно обратиться к сотруднику.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.