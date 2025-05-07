Фейк: МЧС научит россиян самостоятельно обезвреживать бомбы на учениях

В социальных сетях и Telegram-каналах разошлась поддельная копия приказа МЧС о проведении учений по гражданской обороне с обучением россиян находить и обезвреживать самодельные взрывные устройства. Проведение мероприятия ведомство якобы готовит по всей стране в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Копию приказа опубликовали авторы Telegram-канала «Военный обозреватель» . Из документа следует, что проявивших наибольшую активность и гражданскую ответственность наградят из средств премиального фонда.

На этих мероприятиях жителей научат самостоятельно находить и обезвреживать самодельные взрывные устройства, в том числе сброшенные с беспилотников.

МЧС выпустило приказ о проведении во всех регионах России в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне учений и тренировок по гражданской обороне.

Правда

На официальных сайтах и других платформах МЧС подобного приказа нет. Последний опубликованный ведомством документ датирован 28 марта 2025 года и касается работы спасателей, задействованных в ликвидации стихийных бедствий.

В разошедшейся копии документа об учениях по гражданской обороне нет даты подписания и регистрационного номера. Кроме того, подпись министра Александра Куренкова расположена в центре страницы, а не в левой части документа, как в настоящих приказах.

Авторы фейка также совершили фактическую ошибку. Они написали, что в пункте восемь положения МЧС, утвержденного указом президента России от 11 июля 2004 года № 868, содержится 15 подпунктов. Но на самом деле их всего пять.

В пресс-службе курского главка МЧС также подтвердили, что сообщения об учениях по обезвреживанию самодельных бомб не более чем фейк. В ведомстве сообщили, что ложный документ с памяткой о неверных действиях при обнаружении бомбы разослали по электронной почте в различные организации.

Последние антитеррористические учения в России прошли с 29 по 30 апреля и касались школ, колледжей и детских оздоровительных учреждений. Объявление об этом сделал первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев на заседании президиума Совета законодателей.

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