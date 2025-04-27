Антитеррористические учения пройдут в российских школах в конце апреля

Всероссийские антитеррористические учения в колледжах, школах, организациях летнего отдыха и оздоровления детей в 2025 году состоятся 29–30 апреля. Об этом на заседании президиума Совета законодателей сообщил первый замминистра просвещения Александр Бугаев, его слова привел ТАСС .

«Совместно с МВД, Росгвардией и МЧС запланировали проведение всероссийских учений по отработке комплексного сценария действий при возникновении нештатной ситуации на территории образовательных организаций и организаций летнего отдыха и оздоровления», — сказал он.

Бугаев подчеркнул, что это важнейшее мероприятие, которое объединит всю страну.

Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская отметила, что в учениях в 2024 году поучаствовали более 90% педагогических работников и обучающихся практически на 90% объектов.