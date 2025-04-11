Фейк: граждане Таджикистана устроили свадьбу на баскетбольной площадке в Москве

Сообщения о свадьбе мигрантов на баскетбольной площадке в Москве опровергли

В Telegram-каналах появилось видео, которое якобы сделали в одном из районов Москвы. В подписи к ролику утверждается, что граждане Таджикистана выгнали со спортивной площадки детей и стали отмечать свадьбу, накрыв большие столы. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В Сети опубликовали видеоролик со свадебного торжества, которое якобы устроили граждане Таджикистана на баскетбольной площадке во дворе жилого дома в Москве. Перед этим всех детей выгнали с территории, чтобы накрыть праздничные столы и установить звуковое оборудование.

Правда

Данное видео не имеет отношения к Москве. Тамада на празднике говорит на казахском языке. Само видео, изначально опубликованное в Instagram*, сопровождалось надписью на казахском.

Свадьбу таким необычным образом сыграли в Астане — в ЖК «Нурсултан-Сити». Вероятно, жители Казахстана решили сократить расходы на проведение подобных мероприятий.

Местные налоговые органы планируют усилить контроль за денежными переводами, связанными с организацией праздников, а также непосредственно сами расходы.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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