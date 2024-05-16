Фейк: глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал указ о мобилизации | 360°

Общество 16 мая 2024, 19:58 Фейк: глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал указ о мобилизации Сведения о подписанном главой Минобороны РФ указе о мобилизации оказались фейком РИА «Новости»

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Некоторые паблики в соцсетях распространили видео, на котором глава Минобороны России Андрей Белоусов якобы говорит о намерении укомплектовать армию новобранцами. Информация о второй волне мобилизации в стране оказалась недостоверной.

Фейк

В Сети появились новости о том, что новый министр обороны России Андрей Белоусов якобы подписал указ о мобилизации. Авторы постов указывают на Telegram-канал Белоусова, в котором опубликовано заявление о «начале второй волны мобилизации» в мае. В публикации также говорится, что военкоматы работают в круглосуточном режиме, а списки призывников уже сформированы.

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В Telegram-канале «Россия Сегодня» для привлечения аудитории разместили фальшивые списки подлежащих мобилизации россиян.

Правда

На самом деле видео в фейковых постах обрезано. Белоусов на 02:06 прямым текстом говорит, что речи о мобилизации нет. В Telegram-канале министра в том же посте с выступлением перед СФ отчетливо говорится, что речи о мобилизации нет.

Белоусов называет первоочередной задачей министра обороны комплектование армии технической составляющей и за счет контрактников.

В Telegram-канале Белоусова также размещен пост о том, как Верховный главнокомандующий ВС РФ представил нового главу оборонного ведомства командующим войсками военных округов, но нет никаких публикаций о мобилизации.

Как добавил «Интерфакс», Белоусов не поднимает вопросы о мобилизации, а делает упор на контрактников.

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