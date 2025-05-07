Фейк: глава Калининградской области Беспрозванных заявил о холере в регионе

Неизвестные взяли видео губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных и наложили поверх оригинального заявления главы региона созданную нейросетью речь. Получившееся видео разлетелось по социальным сетям и Telegram-каналам.

Фейк

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных объявил о начале вакцинации врачей региональных больниц от холеры, сделал провокационные заявления в адрес соседних стран, а также заявил о попытках врагов «испортить праздник». Видео с заявлением главы регионом разошлось по социальным сетям.

Правда

В пресс-службе правительства региона назвали опубликованные кадры фейком, основой для которого стало февральское заявление губернатора о выходе балтийских республик из единого энергетического кольца, которое Беспрозванных опубликовал в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что никакой вспышки холеры в Калининградской области нет и никто не организовывал вакцинацию медиков.

В пресс-службе призвали жителей тщательно проверять информацию, особенно в преддверии важных событий и праздников.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Баширова заявила, что речь руководителя региона изменили при помощи искусственного интеллекта. Она рекомендовала всем сомневающимся обратиться лично, чтобы узнать, реальное видео или нет, прежде чем его распространять.

«Я даже канал завела, чтобы быть в доступе всегда. Очень низкого качества работа», — подчеркнула Баширова.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.