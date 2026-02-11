Фейк: «Фестиваль сердец» с полетами на воздушном шаре за 600 рублей пройдет в Москве

В Сети появилась информация о предстоящем «Фестивале сердец» в Москве, где полет на воздушном шаре якобы будет стоить 600 рублей. Однако эта новость не соответствует действительности.

Фейк

В Москве пройдет «Фестиваль сердец», включающий в себя полеты на воздушных шарах в форме сердца. Стоимость участия — 600 рублей с одного посетителя, а компаниям больше четырех человек организаторы представляют дополнительную скидку 30%. Для уточнения даты и местоположения события пользователям нужно перейти по специальной ссылке.

Правда

На самом деле эти объявления — часть мошеннической схемы в преддверии 14 февраля. Приглашения по единому шаблону появились в пабликах Барнаула, Ростова-на-Дону, Череповца, Орла и других городов. Авторы обещают полеты на воздушных шарах в форме сердца и скидку 30% для групп. Для получения деталей предлагают перейти по ссылке. Тексты идентичны в регионах за тысячи километров друг от друга.

Реальная стоимость полета на тепловом аэростате — от 10 тысяч рублей, а на шаре в форме сердца — от 33 до 50 тысяч. Цена в объявлении занижена в десятки раз. Это классический цифровой кликбейт: после перехода по ссылке пользователя заманивают в телеграм-канал, где требуют оплатить «регистрационный взнос», ввести данные карты или подписаться на десятки ресурсов.

Действительный фестиваль воздушных шаров прошел в Дмитровском округе. Вход на него был бесплатным, а стоимость полетов составляла от 10 тысяч рублей. Организаторы известны, информация о них открыта. Мошенники лишь используют название реального события, чтобы усыпить бдительность и похитить деньги или персональные данные.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.