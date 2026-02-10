Сегодня 15:56 Фестиваль воздушных шаров прошел под Дмитровом 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

В деревне Горшково на праздник «Фестиваль сердец» собрались воздухоплаватели из России и Белоруссии. В этом году мероприятие собрало рекордную географию участников.

Романтический фестиваль состоялся 7 февраля и проводится уже в четвертый раз. В небо поднялись 13 шаров в форме сердца и еще несколько аэростатов группы поддержки. Среди участников были как местные пилоты, так и гости.

На одном из шаров впервые полетела супружеская пара Дмитрий и Элина из Королева. Они отметили, что полет очень понравился, несмотря на холод, и планируют повторить его летом. На другом шаре совершили романтическое путешествие журналисты из Сирии Агиад Нажжар и Муна Шехада, которые специально приехали в Подмосковье на этот праздник.

Организатор фестиваля, руководитель клуба «Аэровальс» Вероника Таран, отметила, что мероприятие, начавшееся как небольшая встреча пилотов, с каждым годом набирает популярность и масштаб. Она также поблагодарила администрацию Дмитровского округа за поддержку в организации.