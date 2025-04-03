Фейк: дачникам запретят сажать самостоятельно выращенные клубни картофеля
В Пермском крае не действует запрет на посадку своих клубней картофеля
В Пермском крае якобы ввели запрет на выращивание картофеля из собственноручно подготовленных клубней. Причина в том, что самостоятельно заготовленные семена могут привести к распространению заболеваний растений и размножению вредителей. Так ли это — выяснил 360.ru.
Фейк
В Сети распространяется информация, что в Пермском крае якобы ввели запрет на выращивание картофеля из
собственноручно подготовленных клубней. В постах ссылаются на закон № 149-ФЗ «О
семеноводстве», по которому запрещено высаживать семена культур, в том
числе картофеля, не прошедших проверку на сортовые и посевные качества.
Это связано с тем, что самостоятельно заготовленные семена якобы могут привести к
распространению заболеваний растений и размножению вредителей. Также в пабликах приводится информация о штрафах. Так, нарушителям могут грозить штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей и, в том числе, предписание уничтожить урожай.
Правда
На самом деле, в пабликах ссылаются на федеральный закон, подписанный еще в 1997 году Борисом Ельциным и утративший силу с 1 сентября 2021 года. Вместо него был принят новый федеральный закон № 454-ФЗ «О семеноводстве» от 30 декабря 2021 года.
В пункте 2 статьи № 3 первой части вышеприведенного закона четко оговаривается, что к отношениям, связанным с использованием физическими лицами семян сельскохозяйственных растений для собственных нужд (личных, семейных, домашних или иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), положения настоящего Федерального закона не применяются.
В Россельхознадзоре Прикамья также прокомментировали слухи о штрафах для высевающих самостоятельно подготовленные клубни картофеля.
Заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора управления ведомства по Пермскому краю Владимир Чистяков в комментарии сайту kp.ru заявил, что закон «О семеноводстве», на который ссылаются в соцсетях, распространяется только на сельскохозяйственные предприятия и фермеров. Отдельно чиновник отметил, что на дачников положения закона не распространяются.
В «Россельхозцентре» — правопреемнике региональных семенных инспекций и территориальных станций защиты растений — также отреагировали на обращения пользователей по поводу постов о запрете посадки собственного картофеля.
В пермском филиале ФГБУ «Россельхозцентр» заявили, что информация носит шуточный характер и не соответствует действительности, так как согласно статье 16 действующего Федерального закона № 454 «О семеноводстве», семена сельскохозяйственных растений, предназначенные для производства семян, воспроизводства и реализации, должны иметь документы о показателях сортовых и посевных (посадочных) качеств. Но даже если такие документы отсутствуют, физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица все равно могут использовать семена для пищевых, кормовых или технических целей.
Таким образом, гражданам, высаживающим картофель из своих же клубней, не грозят штрафы. Положения закона «О семеноводстве» во всех его редакциях касаются выращивания плодоовощной продукции для реализации.
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