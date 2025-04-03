Фейк: дачникам запретят сажать самостоятельно выращенные клубни картофеля

В Пермском крае якобы ввели запрет на выращивание картофеля из собственноручно подготовленных клубней. Причина в том, что самостоятельно заготовленные семена могут привести к распространению заболеваний растений и размножению вредителей. Так ли это — выяснил 360.ru.

Фейк

В Сети распространяется информация, что в Пермском крае якобы ввели запрет на выращивание картофеля из

собственноручно подготовленных клубней. В постах ссылаются на закон № 149-ФЗ «О

семеноводстве», по которому запрещено высаживать семена культур, в том

числе картофеля, не прошедших проверку на сортовые и посевные качества.

Это связано с тем, что самостоятельно заготовленные семена якобы могут привести к

распространению заболеваний растений и размножению вредителей. Также в пабликах приводится информация о штрафах. Так, нарушителям могут грозить штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей и, в том числе, предписание уничтожить урожай.

Правда

На самом деле, в пабликах ссылаются на федеральный закон, подписанный еще в 1997 году Борисом Ельциным и утративший силу с 1 сентября 2021 года. Вместо него был принят новый федеральный закон № 454-ФЗ «О семеноводстве» от 30 декабря 2021 года.

В пункте 2 статьи № 3 первой части вышеприведенного закона четко оговаривается, что к отношениям, связанным с использованием физическими лицами семян сельскохозяйственных растений для собственных нужд (личных, семейных, домашних или иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности), положения настоящего Федерального закона не применяются.