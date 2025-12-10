«ФедералПресс»: в праздник иконы Божией Матери «Знамение» принято молиться о мире и семейном счастье

Икона Божией Матери «Знамение» — одна из самых почитаемых святынь в православии. Каждый год 10 декабря верующие вспоминают события, связанные с этим образом. О том, как появилась икона, где она хранится и какие традиции сопровождают праздник, — в материале «ФедералПресс» .

Образ стал символом веры и надежды, охраняющий семьи и страну. Подлинник иконы находится в Великом Новгороде, в Софийском соборе, а копии украшают храмы России.

В этот день проводятся богослужения, читаются молитвы о благополучии, мире и семейном счастье. Народные поверья гласят, что в праздник Знамения рукоделие и рыбалка могут принести неудачу, а приглашение больных в дом — навлечь хворь.

Приметы, связанные с природой, подсказывали, чего ожидать зимой. Например, яркие звезды ночью предвещали морозы, а тусклые — оттепель.