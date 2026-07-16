«ФедералПресс»: в Маков день не стоит начинать важные дела и планировать будущее

Сегодня, 16 июля, православные христиане чтят память мучеников Мокия и Марка, а также благоверных князей Василия и Константина Ярославских. В народе этот день известен как Маков день или Стожары, сообщил «ФедералПресс» .

С датой связано множество примет и запретов. Например, считалось, что начинать важные дела в этот день не стоит — успеха не будет. Также не рекомендовалось планировать будущее, заключать сделки, ссориться и выяснять отношения. Люди верили, что по возможности лучше оставаться дома и сократить общение до минимума.

Тем не менее, 16 июля считалось хорошим временем для простых, спокойных дел. Важно было проявить милосердие и помочь тем, кто в этом нуждается. Также в народе было принято устраивать семейные обеды и проводить время с близкими.