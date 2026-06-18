«ФедералПресс»: в Дорофеев день принято избегать ссор и резких интонаций в голосе

Сегодня, 18 июня, отмечается Дорофеев день — старинный праздник с глубокими корнями, который связан с древними обычаями и запретами. Подробнее рассказал «ФедералПресс» .

В Дорофеев день особое внимание уделялось сон-траве. Ее собирали на заре, при луне, с тайными словами. Верили, что она может шевелиться, если найдена правильно. Ее клали под подушку, чтобы увидеть вещие сны.

В этот день старались избегать ссор, ругани и даже резких интонаций в голосе. Особенно боялись острых предметов: ножей, вил, серпов. Говорили, что они могут «впитывать» злобу и приносить болезнь.