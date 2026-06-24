«ФедералПресс»: в День Варнавы Земляничника не рекомендуется работать

24 июня отмечается день Варнавы Земляничника. В этот день существует множество народных традиций и запретов, которые, по поверьям, помогают избежать проблем и привлечь удачу. В православном календаре 24 июня — день памяти сразу нескольких святых: апостолов Варфоломея и Варнавы, а также преподобного Варнавы Ветлужского. В народе этот день получил название «день Варнавы Земляничника», так как к этому времени созревает первая земляника, написал «ФедералПресс» .

Считается, что в день Варнавы нужно быть особенно осторожным. Нарушение запретов может привести к неудачам и проблемам. В этот день не рекомендуется работать, звенеть монетами в кармане, ревновать, ссориться с близкими и говорить о болезнях. Также не советуют начинать важные дела, подписывать документы и менять внешний вид.

Чтобы привлечь удачу, в день Варнавы проводили специальные ритуалы. Например, шуршание бумажными деньгами должно было привлечь достаток в дом. Женщины также проводили обряд с волосами: их расчесывали, собирали и сжигали с особым заговором, чтобы вместе с волосами ушло невезение.

Согласно поверьям, 24 июня все лекарственные растения становятся опасными, поэтому в день Варнавы запрещалось рвать траву и собирать цветы. С этого дня начинались «русалочьи дни», когда считалось, что русалки, черти, ведьмы и лешие появляются на земле и могут вредить людям.

Одним из самых популярных обрядов в день Варнавы было гадание на супружескую верность. Женщины зажигали две свечи в стаканах, одна символизировала мужа, другая — жену. Если первой гасла свеча мужа — отношения в порядке, если женская — в доме могла появиться соперница.

По народным приметам, погода в день Варнавы подсказывала, каким будет лето и урожай. Например, туман по воде предвещал обильный грибной сезон, а теплая ночь — много яблок.