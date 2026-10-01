«ФедералПресс»: в день Трофима Синадского 2 октября нельзя лениться, ссориться, обижать животных

2 октября православные вспоминают мучеников Трофима Синадского и Зосиму Киликийского. В народе этот день называют Трофимом Пчеловодом, или Пчелиной девятиной — временем, когда готовят ульи к зиме и накрывают медовый стол. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Святой Трофим жил во времена императора Пробы. Его схватили в Антиохии за исповедание христианской веры. После смерти под пытками его спутника Савватия Трофима отправили в Синад, где он вместе с Доримедонтом принял смерть от меча. Святой Зосима в IV веке жил как отшельник. По преданию, когда его пытали за веру, на зов пришел лев и освободил мученика.

Второго октября отмечают день Трофима и Зосимы. Пчеловоды начинают готовить ульи к зиме, утепляя их мхом. Мед становится главным символом праздника: на стол ставят оладьи и пряники с ним. Считается, что съеденная ложка меда сохранит здоровье на весь год. На Трофима нельзя лениться, ссориться, обижать животных и пересчитывать мелочь, чтобы не навлечь бедность. Молодым людям не советуют сидеть дома в одиночестве, чтобы не упустить шанс на любовь.