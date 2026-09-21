«ФедералПресс»: в день Иоакима и Анны 22 сентября запрещалось давать и брать в долг

22 сентября православные христиане отмечают день святых Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Девы Марии. Этот праздник совпадает с осенним равноденствием, когда день и ночь равны по продолжительности, пишет «ФедералПресс» .

Иоаким и Анна из Назарета долгое время оставались бездетными, что в Израиле считалось тяжелым испытанием. После долгих молитв Господь послал им весть о рождении дочери Марии — будущей Богородицы.

На Руси 22 сентября отмечали День рожениц. Считалось, что дата особенно важна для матерей и тех, кто мечтает о детях, а с нее начинается бабье лето. В деревнях благодарили землю за урожай, накрывали общий стол, пекли пироги и звали соседей. В домах зажигали новую свечу или лампадку для очищения пространства от негатива и привлечения мира. Старую одежду выбрасывали, чтобы избавиться от болезней, а молодые пары угощали соседей круглыми пирогами ради укрепления семьи и достатка.

В этот день запрещалось давать или брать в долг, переезжать и начинать важные дела. Вечером окна зашторивали, чтобы лунный свет не забрал здоровье. Осеннее равноденствие призывает к гармонии: нельзя ругаться и работать до изнеможения. По приметам, много паутины сулит морозную зиму, теплый день — мягкую, а сохранившаяся на лиственнице хвоя предвещает короткую, но снежную зиму.