«ФедералПресс»: в День бабушек и дедушек принято дарить растение в горшке

Семейные праздники — повод встретиться с близкими и порадовать их теплыми пожеланиями. Какие даты важно не пропустить в 2024 году, рассказал «ФедералПресс».
Сегодня, 28 октября, в России отмечают День бабушек и дедушек. Он связан с древним славянским праздником под названием Осенние Деды. Традиционным подарком считается растение в горшке.
Следующий семейный праздник — День матери, который выпадает на 24 ноября. Его учредили в 1998 году, чтобы установить традицию бережного отношения к женщинам и подчеркнуть роль матери в жизни каждого человека. Символом торжественной даты считается незабудка.
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