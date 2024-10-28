«ФедералПресс»: в День бабушек и дедушек принято дарить растение в горшке

Семейные праздники — повод встретиться с близкими и порадовать их теплыми пожеланиями. Какие даты важно не пропустить в 2024 году, рассказал « ФедералПресс ».

Сегодня, 28 октября, в России отмечают День бабушек и дедушек. Он связан с древним славянским праздником под названием Осенние Деды. Традиционным подарком считается растение в горшке.

Следующий семейный праздник — День матери, который выпадает на 24 ноября. Его учредили в 1998 году, чтобы установить традицию бережного отношения к женщинам и подчеркнуть роль матери в жизни каждого человека. Символом торжественной даты считается незабудка.