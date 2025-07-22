«ФедералПресс»: в августе православные отмечают Ильин день и Медовый Спас

« ФедералПресс » опубликовал перечень церковных праздников в августе 2025 года. Часть из них приходится на период Успенского поста.

Так, 2 августа православные вспоминают пророка Илию и отмечают Ильин день. Следом идет Рождество Николая Чудотворца — 11 августа. На 14 августа намечен Медовый Спас, посвященный последнему крупному сбору урожая меда.

С 14 по 27 августа продлится Успенский пост — часть подготовки к памятному дню Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Яблочный Спас празднуют 19 августа, Ореховый — 29 августа.