«ФедералПресс»: в августе православные отмечают Ильин день и Медовый Спас

«ФедералПресс» опубликовал перечень церковных праздников в августе 2025 года. Часть из них приходится на период Успенского поста.
Так, 2 августа православные вспоминают пророка Илию и отмечают Ильин день. Следом идет Рождество Николая Чудотворца — 11 августа. На 14 августа намечен Медовый Спас, посвященный последнему крупному сбору урожая меда.
С 14 по 27 августа продлится Успенский пост — часть подготовки к памятному дню Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Яблочный Спас празднуют 19 августа, Ореховый — 29 августа.
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