«ФедералПресс» рассказал о запрете покупать одежду и посуду в день Астафьевых ветров

Пятница 3 октября, в народе известный как день Астафьевых ветров, связан с особыми традициями и приметами. В этот период люди наблюдают за природными явлениями и следуют установленным запретам, сообщил «ФедералПресс» .

Православная церковь 3 октября чтит память святого Евстафия Римского. В народной традиции день приобрел название «Астафьевы ветры», где ветер считался предвестником погоды и судьбы.

В этот день проводят обряды очищения: оставляют белье на улице, чтобы его продул ветер, и моют зеркала святой водой. На порог кладут осиновую веточку и бросают зерно для умиротворения стихии.

Среди запретов — пересчет мелочи, покупка одежды и посуды, дарение подарков и предложения руки и сердца. Женщинам рекомендуется оставаться дома до полудня, чтобы ветер не украл молодость и красоту.

Народные наблюдения гласят: паутина в воздухе обещает мягкую осень, туман — затяжное тепло, а низко расположенные еловые шишки — приближение морозов. Южный ветер сулит богатый урожай.