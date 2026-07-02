«ФедералПресс» перечислил редких животных, обитающих на территории Новосибирской области

В Новосибирской области обитает множество редких животных, занесенных в Красную книгу России и региональную Красную книгу. Среди них — манул, стерх, сибирская косуля, степной орел и черный аист, написал «ФедералПресс» .

Манул — небольшая дикая кошка плотного телосложения с густой шерстью и характерными бакенбардами. В Новосибирской области манул встречается в степных и лесостепных районах. Этот хищник ведет преимущественно сумеречный образ жизни и отлично приспособлен к суровым условиям открытых пространств. Манул относится к категории 2 — сокращающийся в численности вид. Для его защиты нужны охрана степных территорий, борьба с браконьерством и мониторинг популяции.

Стерх — крупная белоснежная птица с черными маховыми перьями и красной «маской» на голове. Размах крыльев достигает 2,5 метра. В Новосибирской области стерх встречается во время миграций и на отдельных гнездовых участках в заболоченных районах. Этот вид находится под угрозой исчезновения и требует сохранения ключевых водно-болотных угодий, участия в международных программах по реинтродукции и строгого контроля на путях миграции.

Сибирская косуля — изящное животное среднего размера с рыжеватой летней и сероватой зимней шерстью. Обитает в лесостепных и лесных районах области. Отличается большей выносливостью по сравнению с европейской формой и способна преодолевать значительные расстояния в поисках корма. Является редким видом, нуждающимся в регулировании охоты, сохранении мест обитания и создании экологических коридоров.