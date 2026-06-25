«ФедералПресс»: на Руси по погоде 25 июня судили о лете и будущем урожае

25 июня православные верующие отмечают день памяти преподобного Петра Афонского. Этот день известен также как Петров день или Солнцеворот. В народе верили, что в этот день есть особые традиции и запреты, которые стоит соблюдать, написал «ФедералПресс» .

Преподобный Петр Афонский жил в VII–VIII веках и прославился своей духовной жизнью. Он был освобожден из плена благодаря чудесам и принял монашеский постриг. Петр скончался в 734 году, а его мощи покоятся в монастыре святого Климента на Афоне.

В народе день памяти Петра Афонского называли Солнцеворотом, потому что с этой даты дни начинали становиться короче, а ночи — длиннее. Люди благодарили солнце за свет и тепло. Также этот день прозвали Рыболовом, так как по традиции в этот день люди шли на рыбалку и варили уху.

На Руси по погоде 25 июня судили о лете и будущем урожае. Ясный день предвещал удачный покос, а дождь — проблемы с заготовкой сена.

Считалось, что в этот день есть несколько строгих запретов: — Нельзя есть суп, если он не из рыбы. — Ложиться спать раньше полуночи — к несбывшимся планам. — Носить темную одежду — солнце может обидеться и послать сильные дожди. — Покупать корову — скот может заболеть. — Беременным не стоило позволять гладить живот — ребенок может вырасти слишком доверчивым.

На Петра Солнцеворота обязательно готовили уху. Считалось, что она приносит удачу и открывает «белую полосу» в жизни.