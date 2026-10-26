«ФедералПресс»: если в день Иверской иконы 26 октября идет дождь, зима будет затяжной

Праздник установлен в память о событии XVII века: 26 октября 1648 года список Афонской Иверской иконы торжественно встретили в Москве. С тех пор образ стал одной из главных святынь столицы.

Подлинник иконы хранится на Афоне, в Иверском монастыре, и с древности называется «Вратарницей» — «Портатиссой». По преданию, икону в IX веке пустила по волнам моря вдова из Никеи, спасая образ от воинов, и она приплыла к берегу Афона. В Россию список привезли в 1648 году по просьбе царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. В 1669 году для него построили часовню у Воскресенских ворот на Красной площади, где икона стояла до 1929 года.

В храмах 26 октября служат литургию в честь Иверской иконы. Иверская икона традиционно почитается как защитница дома и помощница в болезнях: перед ней молятся о здоровье, о сохранении семьи, об укреплении в скорбях.

Категорических запретов церковь на этот день не устанавливает. Праздничных гуляний с обильным застольем этот день не предполагает. Народная традиция добавляла свои «нельзя» — не ссориться, не отказывать в помощи тому, кто просит, не начинать крупных ссор и тяжб, — но к церковному уставу они отношения не имеют.

По народному календарю 26 октября — день примет на зиму. Если в этот день идет дождь или снег, зима будет затяжной и снежной; тепло и ясно — к поздней и мягкой зиме. Первую колкую изморозь на Иверскую считали «предзимьем».