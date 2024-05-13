«ФедералПресс»: 49% россиян предпочли отдохнуть дома на майских праздниках | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:29 «ФедералПресс»: 49% россиян предпочли отдохнуть дома на майских праздниках

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Примерно 49% россиян предпочли остаться дома на майские праздники, еще 24% рассказали, что не ощутили выходных, поскольку были заняты на работе. Об этом говорится в опросе, проведенном изданием «ФедералПресс».

Около 19% респондентов отметили, что занимались посадками на даче, 5% решили отправиться на природу, а 3% провели длинные выходные в путешествиях.

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В этом году россияне отдыхали в период с 28 апреля по 1 мая в связи с празднованием Дня труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы.