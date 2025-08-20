«ФедералПресс»: 20 августа принято подавать милостыню

Бабий день, или Марины — Пимены, отмечали в народе 20 августа. Праздник олицетворяет почтение к женщинам и семейным ценностям, сообщил « ФедералПресс ».

По традиции, 20 августа хозяйки завершали сбор малины и пекли пироги. Девушки устраивали посиделки с песнями. В этот день было принято подавать милостыню и помогать нуждающимся.

Аисты считались символом семейного счастья и материнства. Народные приметы включали наблюдения за поведением этих птиц и пауков, предвещающих события и погоду.