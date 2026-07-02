«ФедералПресс»: 2 июля не рекомендуется тревожить пчел, чтобы они не обиделись и не улетели

2 июля в народном календаре отмечается день Зосимы Пчельника. В этот период на Руси начинали активно собирать мед, и пчеловоды внимательно следили за приметами. Этот день связан с церковными традициями и народными запретами, написал «ФедералПресс» .

Согласно поверьям, 2 июля не рекомендуется тревожить пчел, чтобы они не обиделись и не улетели. Для привлечения удачи пасечники обходили свои владения с заговором: «Рой, гуди, в поля лети, с поля домой возвращайся — медок неси».

Считалось, что хвастаться количеством меда — к беде, а пересчитывать пчел — плохая примета, которая могла привести к болезни насекомых или уходу из улья.

Святой Зосима считается помощником пасечников и защитником обиженных. Православная церковь 2 июля чтит нескольких святых, в том числе мученика Зосиму Аполлониадского и святителя Иоанна Шанхайского.

В этот день также было принято умываться речной водой, закапывать в землю кувшин с медовухой «на удачу» и возвращать долги. Люди верили, что добрые дела приводят к благополучию.

Пчелы служили предкам погодными индикаторами. Например, если пчелы с утра летают — день будет теплый, а если сидят на стенках улья — жди жары. Также считалось, что сны в ночь с 1 на 2 июля вещие, но делиться ими нельзя, чтобы они не сбылись.