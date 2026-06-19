«ФедералПресс»: 19 июня не стоит работать на чужой земле и отправляться в дорогу
Каждый год 19 июня православная церковь вспоминает преподобного Илариона Далматского, а в народном календаре этот день известен как Ларион Пропольник. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Согласно народным представлениям, 19 июня не следовало работать на чужой земле, чтобы избежать убытков. Также не рекомендовалось супругам работать вместе, чтобы не спровоцировать ссору. Отправляться в дорогу или делиться планами в этот день также не стоило, так как считалось, что они не сбудутся.
В этот день разрешались только простые, «тихие» дела. Полив огорода, особенно руками, считался полезным обрядом, который улучшает женскую привлекательность.