«ФедералПресс»: 19 июня не стоит работать на чужой земле и отправляться в дорогу

Каждый год 19 июня православная церковь вспоминает преподобного Илариона Далматского, а в народном календаре этот день известен как Ларион Пропольник. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Согласно народным представлениям, 19 июня не следовало работать на чужой земле, чтобы избежать убытков. Также не рекомендовалось супругам работать вместе, чтобы не спровоцировать ссору. Отправляться в дорогу или делиться планами в этот день также не стоило, так как считалось, что они не сбудутся.

В этот день разрешались только простые, «тихие» дела. Полив огорода, особенно руками, считался полезным обрядом, который улучшает женскую привлекательность.