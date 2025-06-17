«ФедералПресс»: 17 июня принято собирать лекарственные травы

Сегодня, 17 июня, верующие вспоминают святителя Митрофана Константинопольского. В народе этот день известен как Митрофан Навозник: крестьяне верили, что растения обретают особую силу, и выходили удобрять поля. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Так, 17 июня было принято собирать лекарственные травы. Знахари и травники выходили рано утром, пока на листьях еще держалась роса. Считалось, что в этот день зелень получает от земли особую силу и может исцелять от бед и болезней.

В Митрофанов день собирали подорожник, зверобой, тысячелистник, ромашку и крапиву. Эти растения сушили, хранили в полотняных мешках, заваривали в отварах. Их применяли в лечении, в обрядах и даже в быту — как защиту от сглаза и напастей.