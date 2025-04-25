Федеральный реестр педофилов может появиться в России

Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили создать федеральный реестр педофилов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщило РИА «Новости» .

«Предлагается инициировать создание федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — написали они в обращении к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Авторы инициативы считают, что принятая мера поможет повысить эффективность профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений. Кроме того, депутаты указали на возможность объединения баз данных МВД, Следственного комитета и ФСИН для оперативного отслеживания правоохранительными органами передвижений и действий, которые совершают осужденные за педофилию россияне.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» также напомнил о том, что год назад Госдумой был принят закон, запрещающий осужденным за половые преступления посещать места пребывания детей. Создание реестра поможет в соблюдении этого закона.

«Еще при внесении законопроекта возникал вопрос: как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного, и должен стать реестр», — поделился он.

Ранее директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании экспертной группы для анализа дел по статьям о педофилии за последние 10 лет.