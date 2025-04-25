Федеральный реестр педофилов может появиться в России
Депутат Госдумы Миронов предложил создать федеральный реестр педофилов
Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложили создать федеральный реестр педофилов. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщило РИА «Новости».
«Предлагается инициировать создание федерального реестра лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — написали они в обращении к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
Авторы инициативы считают, что принятая мера поможет повысить эффективность профилактики, выявления и пресечения подобных преступлений. Кроме того, депутаты указали на возможность объединения баз данных МВД, Следственного комитета и ФСИН для оперативного отслеживания правоохранительными органами передвижений и действий, которые совершают осужденные за педофилию россияне.
Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» также напомнил о том, что год назад Госдумой был принят закон, запрещающий осужденным за половые преступления посещать места пребывания детей. Создание реестра поможет в соблюдении этого закона.
«Еще при внесении законопроекта возникал вопрос: как контролировать соблюдение запрета? Участковых на все детские площадки не хватит. Одним из инструментов контроля, в том числе народного, и должен стать реестр», — поделился он.
Ранее директор правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгий Солдатов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о создании экспертной группы для анализа дел по статьям о педофилии за последние 10 лет.