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    «Федерал Пресс» собрал главные рецепты традиционных пирогов Поволжья

    Сайт «Федерал Пресс» опубликовал подборку рецептов знаковой выпечки народов Приволжского федерального округа. В кулинарный гид вошли традиционные блюда разных регионов.

    В список включили чувашский закрытый пирог с мясом и картофелем хуплу, татарские эчпочмаки с бульоном, а также удмуртские перепечи — открытые корзинки из теста с начинкой и заливкой.

    Кроме того, в материале описали марийский печеный подкогыльо с творогом и зеленью, мордовский пирог панжакай, сочные пермские посикунчики и нижегородский праздничный курник с начинкой, разделенной блинами.

    Кулинарные традиции отражают богатое наследие Поволжья, где выпечка исторически остается неотъемлемой частью семейных обычаев и праздников.