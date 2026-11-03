«Федерал Пресс» собрал главные рецепты традиционных пирогов Поволжья

В список включили чувашский закрытый пирог с мясом и картофелем хуплу, татарские эчпочмаки с бульоном, а также удмуртские перепечи — открытые корзинки из теста с начинкой и заливкой.

Кроме того, в материале описали марийский печеный подкогыльо с творогом и зеленью, мордовский пирог панжакай, сочные пермские посикунчики и нижегородский праздничный курник с начинкой, разделенной блинами.

Кулинарные традиции отражают богатое наследие Поволжья, где выпечка исторически остается неотъемлемой частью семейных обычаев и праздников.