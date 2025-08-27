ФБК массово сократил сотрудников на фоне заморозки помощи США

RT: за восемь месяцев в ФБК уволили почти четверть работников

С декабря 2024 года руководство Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* сократило около четверти своих сотрудников. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные литовского Фонда социального страхования, где зарегистрирована организация.

В публикации отметили, что массовые увольнения совпали с прекращением финансирования со стороны Соединенных Штатов.

Большинство сотрудников ФБК* живут в Европе и странах СНГ. На конец 2024 года штат организации состоял из 72 человек, включая операторов, монтажеров, райтеров и ведущих.

По данным SODRA, активные сокращения начались с января 2025 года, и к 8 августа были уволены 19 человек. За восемь месяцев организация потеряла 26% команды. Таким образом, число работников снизилось с 72 до 53.

Ранее руководители ФБК* не стали комментировать уголовное преследование своих доноров, переведших средства через платежную систему Stripe.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включен российскими властями в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.