RT: ФБК решил воздержаться от комментариев по поводу уголовного преследования доноров

Руководство Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* решило воздержаться от комментариев по поводу уголовного преследования своих доноров, переведших средства через платежную систему Stripe. Об этом написал RT , ссылаясь на источник, который, по их утверждению, близок к руководству организации.

Решение вызвано большим количеством возбужденных уголовных дел против десятков граждан России, осуществлявших пожертвования через международную платформу Stripe. Ранее представители команды отмечали, что использование этой системы гарантирует полную безопасность и анонимность переводов.

Тем не менее, согласно сведениям российских правоохранительных органов, переводы отслеживаются и рассматриваются как поддержка экстремистской деятельности. Сам фонд оказался вовлечен в очередную волну негатива, которая последовала вслед за отмененным вечеров памяти Алексея Навального** в Германии, ставшим причиной общественного резонанса.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation) включен российскими властями в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен властями в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.